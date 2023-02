Spalletti | «È una dimostrazione di forza imperiosa dopo che siamo rimasti in inferiorità numerica»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 febbraio 2023)la vittoria contro l’Empoli al Castellani, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato della partita in conferenza stampa «L’analisi più importante per capire il lavoro che hanno fatto oggi è quella del momentol’espulsione. Loro sono una squadra che corre per 90 minuti ed è difficile andarli a deformare per cui ci poteva essere un momento di calo invece quelli che sono entrati hanno continuato a pressare e non abbiamo concesso niente. È unadichein. Elmas ha fatto un lavoro splendido. Non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra» Sui falli e gli arbitri «Nel calcio fare qualche fallo e subirlo ci può ...