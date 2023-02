Spalletti è il vero rivoluzionario, lui è il pragmatismo (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Napoli non gioca le partite. Il Napoli archivia pratiche con la stessa velocità di un impiegato comunale il venerdì mattina. Poi aspetta, azzanna, si riposa, esulta. Devastante. Spalletti non ha una squadra in mano, ha un Bimby! Qualsiasi cosa gli passi per la testa lo esegue. Impasta, cuoce, crea. In passato abbiamo dato le chiavi della porta degli elogi a parecchi allenatori. Lui è il vero rivoluzionario, lui è il pragmatismo romantico. Lui È. Lobotka sta arrivando a livelli omerici. Scrive, canta, suona e porta gli strumenti. È ovunque, mi pare l’indiano con gli ombrelli che ti trovi davanti al primo goccia di pioggia e ti chiedi :”Addò steve?” Tu non lo sai ma c’è, c’è sempre. Il chupachups magico. Loro si fanno gol da soli? No, gli mettiamo una tale ansia addosso che è quasi inevitabile. Li abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Napoli non gioca le partite. Il Napoli archivia pratiche con la stessa velocità di un impiegato comunale il venerdì mattina. Poi aspetta, azzanna, si riposa, esulta. Devastante.non ha una squadra in mano, ha un Bimby! Qualsiasi cosa gli passi per la testa lo esegue. Impasta, cuoce, crea. In passato abbiamo dato le chiavi della porta degli elogi a parecchi allenatori. Lui è il, lui è ilromantico. Lui È. Lobotka sta arrivando a livelli omerici. Scrive, canta, suona e porta gli strumenti. È ovunque, mi pare l’indiano con gli ombrelli che ti trovi davanti al primo goccia di pioggia e ti chiedi :”Addò steve?” Tu non lo sai ma c’è, c’è sempre. Il chupachups magico. Loro si fanno gol da soli? No, gli mettiamo una tale ansia addosso che è quasi inevitabile. Li abbiamo ...

