Sondaggio Ipsos: crescono centrodestra e FdI. Stabile il gradimento per il governo. Gli indignati hanno fallito ancora (Di sabato 25 febbraio 2023) Nonostante le polemiche, le indignazioni, le letterine agli studenti, gli slogan beceri nelle piazze, la mobilitazione antifascista, i predicozzi a Sanremo, i sermoni degli editorialisti schierati il gradimento per il governo Meloni resta invariato. E il centrodestra aumenta i consensi. Lo certifica oggi Nando Pagnoncelli (Ipsos) sul Corriere. Eppure il mese di febbraio ha visto imperversare le polemiche sul 41 bis e sul caso Donzelli-Delmastro e da ultimo sui fatti di Firenze. Attacchi che hanno fallito il bersaglio. Il gradimento del governo Meloni Nonostante questo “i giudizi sull’esecutivo e su Giorgia Meloni si mantengono esattamente sugli stessi livelli registrati a fine gennaio. Con un indice di gradimento pari rispettivamente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Nonostante le polemiche, le indignazioni, le letterine agli studenti, gli slogan beceri nelle piazze, la mobilitazione antifascista, i predicozzi a Sanremo, i sermoni degli editorialisti schierati ilper ilMeloni resta invariato. E ilaumenta i consensi. Lo certifica oggi Nando Pagnoncelli () sul Corriere. Eppure il mese di febbraio ha visto imperversare le polemiche sul 41 bis e sul caso Donzelli-Delmastro e da ultimo sui fatti di Firenze. Attacchi cheil bersaglio. IldelMeloni Nonostante questo “i giudizi sull’esecutivo e su Giorgia Meloni si mantengono esattamente sugli stessi livelli registrati a fine gennaio. Con un indice dipari rispettivamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Ucraina, il sondaggio Ipsos Corriere: solo il 34% degli intervistati a favore dell’invio di armi. Il 48% contrario.… - SecolodItalia1 : Sondaggio Ipsos: crescono centrodestra e FdI. Stabile il gradimento per il governo. Gli indignati hanno fallito anc… - Giovann91214513 : RT @tempoweb: Dove vola il #centrodestra: bomba di #Pagnoncelli. Terremoto a sinistra #25febbraio #iltempoquotidiano #sondaggio #sondaggi #… - AristarcoScann1 : RT @Etruria72: Meloni e destra-centro al 48%, il PD in ripresa ‘bracca’ Conte e i Stelle: il sondaggio Ipsos. Ma non dite scemenze! La sit… - AdornatoAntonio : RT @CCKKI: ????#Perù Il 51% dei peruviani afferma che c'è stato un #golpe contro #PedroCastillo, secondo un nuovo sondaggio di Ipsos. -