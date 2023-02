Sondaggi politici elettorali oggi 25 febbraio 2023: la maggioranza degli italiani contraria all’invio di armi in Ucraina (Di sabato 25 febbraio 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 25 febbraio 2023 Sondaggi politici elettorali – A un anno dall’invasione dell’Ucraina, un Sondaggio di Ipsos svela la percezione degli italiani sulla guerra: l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli mostra in che modo l’opinione pubblica nel nostro Paese si è schierata riguardo l’invio di armi in difesa di Kiev, basandosi su una rilevazione effettuata tra il 21 e il 23 febbraio. Il 45% del campione si è detto contrario al foraggiamento militare del Paese aggredito, mentre “solo” il 34% è favorevole. La proporzione si mantiene anche se si guarda al dato di coloro che si dichiarano elettori di Fratelli ... Leggi su tpi (Di sabato 25 febbraio 2023)25– A un anno dall’invasione dell’, uno di Ipsos svela la percezionesulla guerra: l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli mostra in che modo l’opinione pubblica nel nostro Paese si è schierata riguardo l’invio diin difesa di Kiev, basandosi su una rilevazione effettuata tra il 21 e il 23. Il 45% del campione si è detto contrario al foraggiamento militare del Paese aggredito, mentre “solo” il 34% è favorevole. La proporzione si mantiene anche se si guarda al dato di coloro che si dichiarano elettori di Fratelli ...

