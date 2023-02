Sondaggi, Ipsos: vola il centrodestra, crescono tutte le forze di governo. Per Demos Draghi è il leader più amato, segue Meloni, poi Bonaccini (Di sabato 25 febbraio 2023) La coalizione di centrodestra torna a crescere e arriva al 48,2%, il risultato più elevato dal gennaio 2022. In particolare, Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto rispetto al mese scorso e sale dal 30,5% al 31%, la Lega cresce dall’8,3% all’8,6% (+0,3%), Forza Italia dal 6,8% al 7,4% (+0,6%). È il risultato di un Sondaggio Ipsos per il Corriere condotto su un campione di mille elettori tra il 21 e il 22 febbraio, da cui risulta inoltre che, dopo una flessione registrata tra dicembre e gennaio, il gradimento per la premier Giorgia Meloni e quello per il governo nel suo complesso rimangono stabili, rispettivamente al 53% e al 51%. Il centrosinistra, invece, tra gennaio e febbraio rimane al 22,5%, in leggera ripresa dal 22,1% di dicembre: all’interno della coalizione guadagna consenso il Partito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) La coalizione ditorna a crescere e arriva al 48,2%, il risultato più elevato dal gennaio 2022. In particolare, Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto rispetto al mese scorso e sale dal 30,5% al 31%, la Lega cresce dall’8,3% all’8,6% (+0,3%), Forza Italia dal 6,8% al 7,4% (+0,6%). È il risultato di unper il Corriere condotto su un campione di mille elettori tra il 21 e il 22 febbraio, da cui risulta inoltre che, dopo una flessione registrata tra dicembre e gennaio, il gradimento per la premier Giorgiae quello per ilnel suo complesso rimangono stabili, rispettivamente al 53% e al 51%. Il centrosinistra, invece, tra gennaio e febbraio rimane al 22,5%, in leggera ripresa dal 22,1% di dicembre: all’interno della coalizione guadagna consenso il Partito ...

