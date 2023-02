Sondaggi: FdI fa volare il centrodestra. A sinistra ok solo il Pd, male M5S e Terzo polo (Di sabato 25 febbraio 2023) Non ha portato bene all’opposizione la caciara sollevata contro il sottosegretario Delmastro e il deputato Donzelli, entrambi di FdI. A dar retta infatti ai Sondaggi pubblicati da Corriere della Sera e Repubblica, il partito di Giorgia Meloni fa registrare un nuovo balzo in avanti, portandosi stabilmente oltre il 30 per cento (rispettivamente 31 e 30,5), al momento irraggiungibile per chiunque. Ma procediamo con ordine: secondo la rilevazione del Corriere, ad aumentare complessivamente è l’intero centrodestra. Il segno “più“, infatti, riguarda anche Lega (+0,3), Forza Italia (+0,6) e Noi Moderati (0,2). Il partito di Salvini è ora all’8,6 per cento mentre quello di Berlusconi è al 7,4 e la piccola galassia di Lupi all’1,2. Così indicano i Sondaggi di Corriere della Sera e Repubblica Con il 31 per cento di Fratelli d’Italia (+0,5), la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Non ha portato bene all’opposizione la caciara sollevata contro il sottosegretario Delmastro e il deputato Donzelli, entrambi di FdI. A dar retta infatti aipubblicati da Corriere della Sera e Repubblica, il partito di Giorgia Meloni fa registrare un nuovo balzo in avanti, portandosi stabilmente oltre il 30 per cento (rispettivamente 31 e 30,5), al momento irraggiungibile per chiunque. Ma procediamo con ordine: secondo la rilevazione del Corriere, ad aumentare complessivamente è l’intero. Il segno “più“, infatti, riguarda anche Lega (+0,3), Forza Italia (+0,6) e Noi Moderati (0,2). Il partito di Salvini è ora all’8,6 per cento mentre quello di Berlusconi è al 7,4 e la piccola galassia di Lupi all’1,2. Così indicano idi Corriere della Sera e Repubblica Con il 31 per cento di Fratelli d’Italia (+0,5), la ...

