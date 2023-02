Sondaggi | centrodestra sopra il 48% | il Pd torna a crescere e il M5s è in calo

(Di sabato 25 febbraio 2023) Idi Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera descrivono una situazione politica dominata dal. I tre partiti maggiori portano il totale del gradimento al 48,2%, in crescita di un punto e mezzo dall’ultima rilevazione. Nel campo avverso il Partito Democratico comincia a dare qualche piccolo segnale di risalita, mentre il Movimento 5 Stelle affronta il suo primo. Nel dettaglio delle rilevazioni, Fratelli d’Italia è al 31% e cresce di mezzo punto percentuale. La Lega è all’8,6% e cresce di uno 0,3% mentre Forza Italia è al 7,4% e incrementa dello 0,6%. Noi Moderati infine è all’1,2% in crescita dello 0,2%. Sull’altro fronte il Partito Democratico raggiunge il 17% crescendo dello 0,6%, la stessa percentuale persa dall’Alleanza Verdi-Sinistra. Il Movimento 5 Stelle è al 17,5% e perde lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessan15927371 : RT @SecolodItalia1: Sondaggi: FdI fa volare il centrodestra. A sinistra ok solo il Pd, male M5S e Terzo polo - SecolodItalia1 : Sondaggi: FdI fa volare il centrodestra. A sinistra ok solo il Pd, male M5S e Terzo polo - Open_gol : Il gradimento del governo stabile al 51% - storiapolitica : Sinistra=solo parole, Destra=fatti e promesse mantenute! L'Italia prema Giorgia Meloni e il nuovo governo: i sondag… - ilgiornale : Anche a cinque mesi di distanza dalle elezioni politiche, gli ultimi #sondaggi danno la maggioranza di #governo sem… -

... Il candidato Bonaccini in testa ai. Buon weekend MONDO Zelensky ritiene inutile il ... Berlusconi cerca di fare da paciere per la tregua nella coalizione diChiamata di Giorgia ...di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera descrivono una situazione politica dominata dal. I tre partiti maggiori portano il totale del gradimento al ...

Sondaggi: centrodestra sopra il 48%, il Pd torna a crescere e il M5s ... Open

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia vola ma il campo largo potrebbe ... Fanpage.it

Sondaggi: FdI fa volare il centrodestra. A sinistra ok solo il Pd, male ... Secolo d'Italia

Sondaggi, un grande partito torna a volare: lo scenario se si votasse oggi QuiFinanza

Sondaggi politici: se si votasse oggi Meloni vicina a maggioranza ... Money.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gradimento costante per la premier Giorgia Meloni e per il governo. Il Movimento 5 Stelle sotto il 18%, scende il Terzo polo. FdI torna a quota 31%, in crescita anche Lega (+0,3%) e Forza Italia (+0,6 ...