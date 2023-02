Sondaggi, centrodestra mai così in alto. E c’è una sorpresa (Di sabato 25 febbraio 2023) Continuano le buone notizie per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Dopo la schiacciante vittoria della coalizione di centrodestra in Lombardia e Lazio, che ha visto trionfare Attilio Fontana e Francesco Rocca, anche gli ultimi Sondaggi proseguono in questa direzione: la maggioranza degli italiani sta approvando la linea impartita dalla leader di Fratelli d’Italia. Nonostante i continui “allarmi fascismo” provenienti dalla sinistra politica e mediatica, divenuti ancora più incessanti dopo i fatti di Firenze e le parole del ministro Valditara, il 51 per cento della popolazione sostiene l’azione del governo, a cui si affianca un 53 per cento di consensi per quanto riguarda il Presidente del Consiglio. Percentuali che trovano il loro humus nel costante incremento del bacino degli elettori della coalizione di centrodestra. Come ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 febbraio 2023) Continuano le buone notizie per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Dopo la schiacciante vittoria della coalizione diin Lombardia e Lazio, che ha visto trionfare Attilio Fontana e Francesco Rocca, anche gli ultimiproseguono in questa direzione: la maggioranza degli italiani sta approvando la linea impartita dalla leader di Fratelli d’Italia. Nonostante i continui “allarmi fascismo” provenienti dalla sinistra politica e mediatica, divenuti ancora più incessanti dopo i fatti di Firenze e le parole del ministro Valditara, il 51 per cento della popolazione sostiene l’azione del governo, a cui si affianca un 53 per cento di consensi per quanto riguarda il Presidente del Consiglio. Percentuali che trovano il loro humus nel costante incremento del bacino degli elettori della coalizione di. Come ...

