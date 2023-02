Sondaggi | cambiano gli equilibri | i partiti più forti

Leggi su quifinanza

(Di sabato 25 febbraio 2023) A due settimane dal voto in Lazio e Lombardia, e soprattutto al termine della settimana che ha portato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev, il centrodestra può sorridere. Sorride grazie all’importante risultato ottenuto alle urne, con il doppio successo per la riconferma di Attilio Fontana in Lombardia e la vittoria di Francesco Rocca nel Lazio, ma anche e soprattutto per i dati emersi negli ultimipolitici che vedono ancora una volta la coalizione crescere grazie all’inarrestabile corsa di Fratelli d’Italia. A fornire un quadro dell’attuale situazione politica, tra maggioranza e opposizione, è la Supermedia di Agi e Youtrend che presenta importanti cambi sulle intenzioni di voto degli italiani che hanno permesso di ridisegnare glitra le forze che governano il ...