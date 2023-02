Soliti Ignoti, ignoto svela la sua identità per errore e spiazza tutti (Di sabato 25 febbraio 2023) Finale con il botto nella puntata di ieri dei Soliti Ignoti. Amadeus ha fatto scendere al centro dello studio l’ultimo ignoto e gli ha chiesto di dire l’indizio per cercare di far indovinare la sua professione alla coppia di concorrenti: “E adesso facciamo arrivare l’ignoto numero 8. Guardi, siccome l’imprevisto c’ha dato la mazzata, abbiamo l’indizio, ci dica quello che ci deve dire così ci togliamo subito il pensiero, prego“. Il ragazzo (che evidentemente non segue spesso la trasmissione di Rai Uno) ha pensato di dover rivelare la sua identità ed ha spoilerato tutto: “Buonasera a tutti io sono Mimmo ho 36 anni e vengo da Grottaglie in provincia di Taranto. Sono io l’agente immobiliare! Agente per Roma specializzato per immobili di lusso“. I concorrenti si sono portati le mani al ... Leggi su biccy (Di sabato 25 febbraio 2023) Finale con il botto nella puntata di ieri dei. Amadeus ha fatto scendere al centro dello studio l’ultimoe gli ha chiesto di dire l’indizio per cercare di far indovinare la sua professione alla coppia di concorrenti: “E adesso facciamo arrivare l’numero 8. Guardi, siccome l’imprevisto c’ha dato la mazzata, abbiamo l’indizio, ci dica quello che ci deve dire così ci togliamo subito il pensiero, prego“. Il ragazzo (che evidentemente non segue spesso la trasmissione di Rai Uno) ha pensato di dover rivelare la suaed ha spoilerato tutto: “Buonasera aio sono Mimmo ho 36 anni e vengo da Grottaglie in provincia di Taranto. Sono io l’agente immobiliare! Agente per Roma specializzato per immobili di lusso“. I concorrenti si sono portati le mani al ...

