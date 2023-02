Solet dopo Skriniar, fisicità e talento al servizio dell’Inter (Di sabato 25 febbraio 2023) Oumar Solet è uno dei profili seguiti dall’Inter, ancora alle prese con l’individuazione del sostituto di Milan Skriniar (vedi articolo). Il difensore francese del Salisburgo è un profilo giovane e che porterebbe tanta fisicità alla squadra nerazzurra fisicità – Un profilo sicuramente molto interessante quello spuntato per il possibile futuro della difesa dell’Inter. Si tratta di Oumar Solet, che con il Salisburgo ha collezionato 64 presenze in tutte le competizioni fin dal suo arrivo dal Lione. Classe 2000, si tratta di un profilo sicuramente futuribile e soprattutto che porterebbe tanta fisicità alla difesa nerazzurra dopo l’addio di Milan Skriniar. Solet è alto 1.92 e proprio del fisico fa uno dei suoi punti di ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Oumarè uno dei profili seguiti dall’Inter, ancora alle prese con l’individuazione del sostituto di Milan(vedi articolo). Il difensore francese del Salisburgo è un profilo giovane e che porterebbe tantaalla squadra nerazzurra– Un profilo sicuramente molto interessante quello spuntato per il possibile futuro della difesa. Si tratta di Oumar, che con il Salisburgo ha collezionato 64 presenze in tutte le competizioni fin dal suo arrivo dal Lione. Classe 2000, si tratta di un profilo sicuramente futuribile e soprattutto che porterebbe tantaalla difesa nerazzurral’addio di Milanè alto 1.92 e proprio del fisico fa uno dei suoi punti di ...

