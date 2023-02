Soldato Usa ucciso in Ucraina, militava nella legione straniera creata da Zelensky: “Un eroe” (Di sabato 25 febbraio 2023) Un Soldato veterano dell’esercito Usa è morto durante un combattimento in Ucraina il 16 febbraio scorso. A rivelarlo è Wsaw-Tv, affiliata della Cnn. “Possiamo confermare la morte di cittadini statunitensi in Ucraina”, ha detto venerdì alla Galileus Web un portavoce del Dipartimento di Stato americano. “Siamo in contatto con le rispettive famiglie e stiamo fornendo tutta l’assistenza consolare possibile”, le parole del portavoce. Il Soldato Usa morto in Ucraina si chiamava Andrew Peters La vittima è il 28enne Andrew Peters del Wisconsin, che si era unito alla legione Internazionale di Difesa dell’Ucraina, ha riferito ancora Wsaw-Tv. La legione è stata creata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per consentire ai ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Unveterano dell’esercito Usa è morto durante un combattimento inil 16 febbraio scorso. A rivelarlo è Wsaw-Tv, affiliata della Cnn. “Possiamo confermare la morte di cittadini statunitensi in”, ha detto venerdì alla Galileus Web un portavoce del Dipartimento di Stato americano. “Siamo in contatto con le rispettive famiglie e stiamo fornendo tutta l’assistenza consolare possibile”, le parole del portavoce. IlUsa morto insi chiamava Andrew Peters La vittima è il 28enne Andrew Peters del Wisconsin, che si era unito allaInternazionale di Difesa dell’, ha riferito ancora Wsaw-Tv. Laè statadal presidente ucraino Volodymyrper consentire ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Soldato Usa ucciso in Ucraina, militava nella legione straniera creata da Zelensky: “Un eroe”… - S_soldato_Maria : @Danaesse @pdnetwork Non piace al grande Satanam usa. - S_soldato_Maria : RT @AdrianaSpappa: #Parsi: 'il fatto che la posizione EU coincida con quella USA è perché la Russia ha invaso l'Ucraina, e l'Ucraina confin… - S_soldato_Maria : RT @Russia_Italia: ...che distratto, il 'presidente'...ha già dimenticato di quando autorizzava l'utilizzo della basi USA in Italia per que… - S_soldato_Maria : @cattif_49 @CaterinaBlange3 Resta il fatto che GioggiA non fa, gli interessi della nazione ma quelli del grande Satanam usa -