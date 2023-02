Social e politici. Per Meloni più engagement, ma Salvini resta in testa (Di sabato 25 febbraio 2023) Salvini primatista sui follower e Meloni con partecipazione più elevata; mentre si fa strada il Social cinese TikTok nei giorni in cui la Commissione e il Consiglio Ue ne vietano l’utilizzo ai propri funzionari. Ecco cosa emerge dall’ultima ricerca “Marketing politico e Social media fra comunicazione e consenso. Un’analisi del panorama italiano”, realizzata per la Rome Business School, istituto di formazione post-universitaria, parte del network Formación y Universidades di De Agostini e Grupo Planeta, dal campaign manager Alessio Postiglione e Valerio Mancini, il primo direttore dell’International Master in Communications e il secondo alla guida del centro di ricerca del medesimo istituto. I ricercatori, dunque, confermano il primato di Salvini registrato già in passato, ma c’è di più. ... Leggi su formiche (Di sabato 25 febbraio 2023)primatista sui follower econ partecipazione più elevata; mentre si fa strada ilcinese TikTok nei giorni in cui la Commissione e il Consiglio Ue ne vietano l’utilizzo ai propri funzionari. Ecco cosa emerge dall’ultima ricerca “Marketing politico emedia fra comunicazione e consenso. Un’analisi del panorama italiano”, realizzata per la Rome Business School, istituto di formazione post-universitaria, parte del network Formación y Universidades di De Agostini e Grupo Planeta, dal campaign manager Alessio Postiglione e Valerio Mancini, il primo direttore dell’International Master in Communications e il secondo alla guida del centro di ricerca del medesimo istituto. I ricercatori, dunque, confermano il primato diregistrato già in passato, ma c’è di più. ...

