Soccorsi difficili sulla 325 E i tre sindaci: 'Aiutateci' (Di sabato 25 febbraio 2023) Bosi: 'Siamo andati in Regione a chiedere collaborazione e mezzi finanziari'. Il problema principale resta quello delle vie di fuga alternative per il ... Leggi su lanazione (Di sabato 25 febbraio 2023) Bosi: 'Siamo andati in Regione a chiedere collaborazione e mezzi finanziari'. Il problema principale resta quello delle vie di fuga alternative per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloParisi81 : @FratellidItalia Bravi: rendete più difficili i soccorsi, cioè più gente morirà in mare, avete le mani sporche di sangue - librogiungla : @ritadallachiesa Per chi invece rende più difficili i soccorsi in mare e si diverte ad allungare le sofferenze di e… - bizcommunityit : Nuovo terremoto in Turchia, doppia scossa nel Paese distrutto dal sisma due settimane fa: difficili i soccorsi - NotizieVirgilio : ?? Doppio terremoto in Turchia nella regione distrutta dalle scosse Ancora scosse di terremoto in Turchia, al confin… - Lasiciliaweb : Etna, salvataggio da film Escursionista ferito a 1.800 metri: soccorsi difficili per le condizioni proibitive… -