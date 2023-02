Sms con falso link della banca, pioggia di segnalazioni: a una bergamasca sottratti 42mila euro (Di sabato 25 febbraio 2023) Bergamo. I nomi sono di fantasia, i fatti reali. Il più recente risale a inizio gennaio, quando Maria riceve sul cellulare un messaggio in coda a quelli che normalmente le invia la banca: “La seguente notifica la informa che ha limitato la sua carta/conto per mancata verifica della sicurezza web; riattivala ora…”. Accede al link e subito dopo riceve una chiamata da un numero che verifica su internet e che evidenzia la banca. L’interlocutore si qualifica come A. Romano, la invita a cancellare l’applicazione ed aspettare la procedura di ripristino. Contemporaneamente, riceve una mail dalla banca con un codice di verifica per confermare e concludere la certificazione. Le arrivano anche degli sms: spiegano che la procedura di ripristino è stata avviata e la invitano ad attendere 1-3 giorni lavorativi. Lo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 febbraio 2023) Bergamo. I nomi sono di fantasia, i fatti reali. Il più recente risale a inizio gennaio, quando Maria riceve sul cellulare un messaggio in coda a quelli che normalmente le invia la: “La seguente notifica la informa che ha limitato la sua carta/conto per mancata verificasicurezza web; riattivala ora…”. Accede ale subito dopo riceve una chiamata da un numero che verifica su internet e che evidenzia la. L’interlocutore si qualifica come A. Romano, la invita a cancellare l’applicazione ed aspettare la procedura di ripristino. Contemporaneamente, riceve una mail dallacon un codice di verifica per confermare e concludere la certificazione. Le arrivano anche degli sms: spiegano che la procedura di ripristino è stata avviata e la invitano ad attendere 1-3 giorni lavorativi. Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : La #SerieATIM?? scende in campo per portare aiuti a milioni di persone a un anno dallo scoppio della guerra in Ucrai… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Gli impostori verdi gettano la maschera ??? Sms con Pfizer: Ursula scappa pure dal Parlamento ???… - Gio55981465 : RT @NIKITERS2: IMPORTANTE ! TELEVOTO MOLTO PERICOLOSO ! NON DIVIDETE I VOTI ! VOTATE SOLO NIKITA SENZA SOSTA CON TUTTI GLI ACCOUNT CHE A… - Paolo50128932 : RT @mendeiev: Von Der Leyen e Giovanni Falcone. Se era in vita l'avrebbe denunciata per aver nascosto i contratti con pfizer e la cancellaz… - TinaPriore : RT @Sarasunn_: Unpopular opinion: ho good vibes potenti per la puntata di lunedì Detto ciò, votate Oriana soprattutto con sms #oriele -