Smascherato | Putin | ecco i veri numeri di un anno di massacri

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 febbraio 2023) Esattamente unfa, prima dell'alba del 24 febbraio 2022, circa 190mila soldati delle forze armate russe valicarono il confine ucraino in tre diversi trasformando in un conflitto vero e proprio la guerra sotterranea che i due Paesi stavano combattendo da anni per il controllo di alcune regioni sud-orientali dell'Ucraina, prima fra tutte il Donbass. Chi pensava che la ex Armata rossa avrebbe spazzato via le truppe di Kiev nel giro di poche settimane o pochi mesi non aveva previsto l'invio in Ucraina di ingenti aiuti economici e militari da parte della Nato. Le perdite di Mosca sono state fin da subito ingentissime, come mostra un grafico del quotidiano online The Moscow Times. Al punto chesi è trovato costretto a dare mano libera a milizie private come il Gruppo Wagner e a ricorrere alla coscrizione obbligatoria per circa 300mila russi, oltre ...