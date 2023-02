Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Smalling, trattativa con la #Roma per il rinnovo: i dettagli per l'accordo: Il difensore vuole restare ma serve il… -

Ma a renderla quasi perfetta, anche le parole di Chrisprima della sfida contro il Salisburgo . Parole al miele per la squadra giallorossa, dichiarazioni importanti anche sulla sua volontà ...Sempre dalla Roma, l'Inter potrebbe ingaggiareche molto probabilmente lascerà la ... Per questo motivo, un'eventualeper Gimenez potrebbe essere condotta singolarmente, coinvolgendo ...

Smalling, trattativa con la Roma per il rinnovo: i dettagli per l'accordo Corriere dello Sport

Inter, non ci saranno rilanci nella trattativa per il rinnovo di De Vrij. Smalling è l'alternativa TUTTO mercato WEB

L'Inter aspetta da De Vrij una risposta sul rinnovo entro febbraio. Pronta l'alternativa Smalling La Gazzetta dello Sport

Inter, nessun rilancio in vista per il rinnovo di De Vrij Sportitalia

Ottimismo per il rinnovo di Smalling. In caso di addio ci sarà un ... Siamo la Roma

Sempre dalla Roma, l'Inter potrebbe ingaggiare Smalling che molto probabilmente lascerà la compagine ... Per questo motivo, un'eventuale trattativa per Gimenez potrebbe essere condotta singolarmente, ...Credo che la trattativa non sia ancora in fase così avanzata ... Il secondo nome sarebbe quello di Chris Smalling della Roma che ha il contratto in scadenza nel 2023. Le società sarebbero in contatto ...