Smalling-Roma: sì al rinnovo, ma serve uno sforzo! L'Inter è attenta ? CdS (Di sabato 25 febbraio 2023) Smalling ha speso parole dolci sulla Roma prima della gara contro il Salisburgo. L'inglese vorrebbe rinnovare, ma chiede al club uno sforzo maggiore. L'Inter rimane alla finestra FIDUCIA MA DISTANZA ? Il futuro di Chris Smalling interessa sì alla Roma, ma anche a tutti quei club come L'Inter che vorrebbero approfittare di un possibile addio a zero del centralone inglese in estate. Al momento, si va verso la permanenza. Ma a certe condizioni. Prima della partita contro il Salisburgo in Europa League, il difensore ha parlato spendendo dolci parole verso Roma e il club (vedi articolo). serve però anche altro. Ovvero il giocatore si auspica uno sforzo economico maggiore della società. In pratica, l'opzione del riscatto annuale automatico non gli va tanto a ...

