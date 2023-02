Smackdown 24/02/2023 Faccia a faccia (Di sabato 25 febbraio 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night Smackdown. Puntata dello show blu nella quale vedremo il match finale della saga tra Rey Mysterio e Karrion Kross così come il faccia a faccia tra la campionessa femminile di Smackdown e Rhea Ripley. A proposito del Judgement Day, Dominik sarà a Smackdown e probabilmente cercherà di creare più di qualche grattacapo al padre. Questa è la prima puntata dello show blu a seguito della vittoria di Roman Reigns su Sami Zayn, staremo quindi a vedere come si evolveranno le dinamiche della Bloodline e la situazione riguardante i due campioni di coppia. Infine avremo la Firefly Fun House di Bray Wyatt.Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! BACKSTAGE: Kyla Braxton ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 25 febbraio 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo il match finale della saga tra Rey Mysterio e Karrion Kross così come iltra la campionessa femminile die Rhea Ripley. A proposito del Judgement Day, Dominik sarà ae probabilmente cercherà di creare più di qualche grattacapo al padre. Questa è la prima puntata dello show blu a seguito della vittoria di Roman Reigns su Sami Zayn, staremo quindi a vedere come si evolveranno le dinamiche della Bloodline e la situazione riguardante i due campioni di coppia. Infine avremo la Firefly Fun House di Bray Wyatt.Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! BACKSTAGE: Kyla Braxton ...

