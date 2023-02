Slittino | consegnata la Coppa del Mondo del doppio a Voetter e Oberhofer

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 febbraio 2023) Andreae Marionchiudono al terzo posto l’ultima gara delfemminile dideldia Winterberg e si aggiudicano la sfera di cristallo della specialità con 1010 punti, contro i 915 delle austriache Egle e Kipp e gli 898 delle tedesche Dagenhardt e Rosenthal. Le due altoatesine, già sicure del primo posto in classifica generale al termine della tappa di St. Moritz dello scorso weekend, raggiungono quota 11 podi in questa straordinaria annata, terminando la gara a 385 millesimi dalle vincitrici Egle e Kipp, prime con il crono complessivo di 1’28?169. Secondo posto, in rimonta, per Degenhardt e Rosenthal, brave a scalare due posizioni nella run decisiva, assestandosi a 339 millesimi dalle prime classificate. Nelmaschile ...