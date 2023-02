Slittino | alle azzurre Voetter e Oberhofer la coppa del mondo del doppio femminile

(Di sabato 25 febbraio 2023) LeAndreae Marionhanno vinto ladeldinel. Le due atlete hanno concluso al terzo posto l’ultima gara a Winterberg e si sono così aggiudicate la sfera di cristallo della specialità con 1010 punti, contro i 915 delle austriache Egle/Kipp e gli 898 delle tedesche Dagenhardt/Rosenthal. Le due altoatesine, già sicure del primo posto in classifica generale al termine della tappa di St. Moritz, hanno collezionato il loro podio numero undici di questa annata super, terminando la gara a 385 millesimi dvincitrici austriache Egle/Kipp, prime col crono complessivo di 1’28?169. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

