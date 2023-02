(Di sabato 25 febbraio 2023) Arriva anche la ciliegina sulla torna per una stagione super. Ladel Mondo diartificiale nelmaschile va ai teutonici Tobiase Tobias: quinta sfera di cristallo generale della carriera per i sei volte campioni olimpici. A completare il capolavoro arriva anche il successo nell’ultima gara in quel di. Una rimonta spettacolare davanti al pubblico di casa: dalla terza alla primacon il crono di 1:26.690 per superare i connazionali Eggert/Benecken di 57 millesimi (secondi anche nella classifica di). Completa il podio il duo austriaco Gatt/Schoepf, a 132 millesimi dalla vetta (super rimonta addirittura dalla sestadella prima discesa). Ottima gara per gli azzurri ...

E' di Leon Felderer il miglior tempo nel singolo maschile di Nation Cup a(Germania). Il 23enne slittinista azzurro ferma il crono sul tempo di 51 693 e batte il tedesco David Noessler per 292 millesimi e lo svedese Svante Kohala per 510. L'altro azzurro Alex ...... per esempio relative a discipline come hockey, bob,e skeleton e chiediamo fin da ora di ... Austria (Innsbruck), Germania (Altenberg etra le altre località) e Lettonia (Sigulda) lo ...

Slittino, Coppa del Mondo Winterberg 2023: Leon Felderer primo in Nations Cup OA Sport

Slittino - Andrea Voetter e Marion Oberhofer vincono matematicamente la Coppa del Mondo grazie al 2° posto di St.Moritz Eurosport IT

Germania pigliatutto a Sankt Moritz: tripletta nel singolo femminile e ... NEVEITALIA.IT

Slittino: a Winterberg nel doppio show di Wendl/Arlt, vittoria e Coppa. Quarta piazza per Rieder/Kainzwaldner OA Sport

Slittino, Coppa del Mondo Winterberg 2023: avanti gli italiani dopo la Nations Cup OA Sport

Ultima tappa per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale: arriva il bis in quel di Winterberg, domani le gare sul catino teutonico che chiuderanno la stagione. Si è iniziati come di ...Slittino, Nation Cup Winterberg 2023: Felderer col miglior tempo nel singolo maschile. Ecco i risultati in Germania ...