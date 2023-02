Skriniar e Dimarco ko per Bologna, ma Inzaghi recupera Darmian (Di sabato 25 febbraio 2023) Milan Skriniar e Federico Dimarco non sono stati convocati per la trasferta di domani, all'ora di pranzo, a Bologna. Si aggiungono a Joaquin Correa, che continua a lavorare a parte ed è quasi pronto. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 febbraio 2023) Milane Federiconon sono stati convocati per la trasferta di domani, all'ora di pranzo, a. Si aggiungono a Joaquin Correa, che continua a lavorare a parte ed è quasi pronto. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - marifcinter : UFFICIALE - Milan Skriniar e Federico Dimarco non saranno a disposizione per la gara di domani contro il Bologna, i… - marifcinter : #BolognaInter, assenti #Skriniar (mal di schiena) e #Dimarco (affaticamento addominale). Ecco la probabile formazio… - sportli26181512 : Le probabili formazioni di Bologna-Inter: Inzaghi rilancia Brozovic: Dopo la vittoria in Champions contro il Porto… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Milan Skriniar e Federico Dimarco non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domani contro il Bologna, in… -