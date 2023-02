Simone Vagnozzi | “Su una cosa Jannik Sinner non sarà mai come Alcaraz A 18 anni lo spagnolo…”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023)ha dovuto rinunciare al torneo ATP 250 di Marsiglia a causa di un po’ di influenza e stanchezza in seguito al tour de force delle ultime due settimane, durante le quali aveva vinto l’ATP di Montpellier e aveva raggiunto la finale dell’ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ora si godrà un breve periodo di pausa e tornerà in campo per i due Masters 1000 in America che ci terranno compagnia nel mese di marzo. L’azzurro, che al momento occupa il dodicesimo posto del ranking ATP, sembra avere compiuto ulteriori progressi dal punto di vista agonistico e ha ormai tutte le carte in regola per competere ai massimi vertici. Il suo allenatore Stefanoha parlato diin un’intervista concessa a Il T Quotidiano Autonomo del Trentino Alto ...