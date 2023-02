(Di sabato 25 febbraio 2023) Giovanniper giocare la sfida Empoli-Napoli, ma il titolare sarà ancora una volta Osimhen. Per, come per qualsiasi allenatore, è veramente complicato togliere Victor Osimhen dal campo, anche quando in panchina si ha un giocatore come. L’emblema di quanto sia fondamentale Osimhen è forse il rigore che il nigeriano è riuscito a procurarsi durante la sfida con l’Eintracht Francoforte. Quel movimento fulmineo riesce a farlo solo lui nella rosa del Napoli. Ecco perché Osimhen partirà di nuovo titolare con l’Empoli, anchefarà un minimo di turnover. Il nigeriano sarà al centro dell’attacco mentre ci saranno altri cambi. Oltre all’ingresso di Mario Rui, Elmas e Politano il Corriere del Mezzogiorno pensa anche ad un possibile inserimento di Juan Jesus al posto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Simeone scalpita: arriva una rassicurazione di Spalletti #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli #Simeone… - infoitsport : Napoli, con l’Empoli chance per Simeone? Osimhen scalpita, Spalletti riflette -

Un pensierino alla prima da titolare in campionato perce lo sta facendo, anche per far ... Rrahmani - Kim dovrebbe essere la coppia dei centrali, ma occhio a Juan Jesus chee ......Antonio Fazzone sta cercando di piazzare il consigliere Pinoche era destinato fino a qualche tempo fa a ricoprire un ruolo dirigenziale nella società Acqua Latina: oggi anche lui...

Napoli, con l’Empoli chance per Simeone Osimhen scalpita, Spalletti riflette CalcioNapoli1926.it

Spalletti ha garantito una cosa a Simeone per la gara di oggi CalcioNapoli24

Napoli, Spalletti prepara tre cambi per la sfida all’Empoli napolipiu.com

Calaiò: 'Osimhen ha acido lattico. Simeone non è Pinco Pallino' AreaNapoli.it

Sky – Le ultime di formazione su Sassuolo-Napoli, giocano Elmas e Politano. Scalpita Simeone MondoNapoli

Dieci mesi dopo dalla disfatta, il Napoli torna ad Empoli. In Toscana, però, arriva una squadra completamente diversa rispetto a quella che crollava clamorosamente perdendo per 3-2 il 24 aprile 2022 e ...Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, oggi dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. "Victor Osimhen si è toccato i flessori alla fine della gara contro ...