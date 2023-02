Silvia Toffanin, in pochi la ricordano ai tempi di Passaparola: com’era, spunta il video (Di sabato 25 febbraio 2023) Silvia Toffanin, in pochi la ricordano ai tempi di Passaparola: ecco com’era, spunta il video come “letterina” della conduttrice. Silvia Toffanin continua ad ottenere risultati sorprendenti su Canale 5, sempre alla guida di Verissimo; praticamente da più di quindici anni la Toffanin è presente in tv grazie al programma Mediaset e, a distanza di anni, è più salda che mai alla sua guida. La ricordate al game show di Canale 5? Ecco Silvia Toffanin giovanissima (foto: ANSA/MATTEO BAZZI) – grantennistoscana.itIn tanti la vedono come prossima erede di Maria De Filippi, viste le tantissime qualità sia umane che professionali della giornalista; di certo, nel ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 25 febbraio 2023), inlaaidi: eccoilcome “letterina” della conduttrice.continua ad ottenere risultati sorprendenti su Canale 5, sempre alla guida di Verissimo; praticamente da più di quindici anni laè presente in tv grazie al programma Mediaset e, a distanza di anni, è più salda che mai alla sua guida. La ricordate al game show di Canale 5? Eccogiovanissima (foto: ANSA/MATTEO BAZZI) – grantennistoscana.itIn tanti la vedono come prossima erede di Maria De Filippi, viste le tantissime qualità sia umane che professionali della giornalista; di certo, nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Domani amici e colleghi ricorderanno #MaurizioCostanzo nello speciale #Verissimo. Inoltre Silvia Toffanin intervis… - QuiMediaset_it : Domani, domenica 26 febbraio, alle ore 16.30 andrà in onda #Verissimo presenta #CiaoMaurizio, una puntata speciale… - fiorellaqueen91 : RT @Boomerissima: Silvia Toffanin apre la puntata di #Verissimo in lacrime #MaurizioCostanzo #Canale5 #AscoltiTv - QdSit : Maurizio Costanzo, Luca Laurenti piange con Silvia Toffanin: “Per me era come un padre” - GIUSEPP39750241 : RT @QuiMediaset_it: Domani, domenica 26 febbraio, alle ore 16.30 andrà in onda #Verissimo presenta #CiaoMaurizio, una puntata speciale del… -