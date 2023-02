Sigarette elettroniche | uno studio ne evidenzia gli effetti nocivi

Leggi su 361magazine

(Di sabato 25 febbraio 2023) alla stessa maniera di chi fuma la sigaretta tradizionale Un recentescientifico condotto dalla Keck school of medicine della Usc evidenzierebbe i rischi di un uso prolungato della sigaretta elettronica. La sigaretta elettronica viene considerata una alternativa “sana” alla classica sigaretta, ma è veramente così? La ricerca, condotta da un team guidato da Ahmad Besaratinia ha esaminato il codice genetico delle cellule della mucosa della bocca di tre gruppi di 72 persone: chi svapa, (il verbo “svapare” indica l’atto di fumare la sigaretta elettronica) ma non ha mai fumato; chi fuma, ma non ha mai usato la sigaretta elettronica ed infine i non fumatori assoluti. Gli esiti della ricerca rivelerebbero che i danni sarebbero simili a quelli provocati dal fumo tradizionale. Ha detto Besaratinia: «Per la prima volta, abbiamo dimostrato che chi usa le ...