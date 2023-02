Si toccava i genitali contro i colleghi | portano jella Finisce a processo per stalking

(Di sabato 25 febbraio 2023) E’ una storia singolare e che suscita ironia ma che, per chi ne è rimasto vittima, è stata causa di ansia e tristezza. E’ cominciata nel 2015 a Frosinone e oggi la racconta Il Messaggero. Protagonista, in negativo, un autista del servizio pubblico che additava costantemente duecome jettatori. A suo dire – racconta il quotidiano romano – “i due emanavano influssi negativi, per questo motivo ogni volta che li vedeva siin segno scaramantico. E quando talvolta capitava che i loro bus si incrociavano per la strada, l’uomo tirava fuori la mano facendo il segno della corna mentrela carrozzeria”. Le maldicenze sul luogo di lavoro sono quasi la regola, si sa, ma in questo caso la diceria sui due che avrebbero portatosi era diffusa in giro provocando stressa e ansia ...

Se Pirandello con la sua novella letteraria "La patente" è finito nell'olimpo degli scrittori più talentuosi del 900, non possono dire altrettanto due autisti ...