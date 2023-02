Si prepara l’offensiva di primavera. Le previsioni di Camporini (Di sabato 25 febbraio 2023) Una domanda ricorrente in merito al conflitto scatenato dall’aggressione russa all’Ucraina riguarda che cosa sta accadendo nel teatro operativo e che cosa ci si può aspettare per la primavera e l’estate. Nel passato, di fronte a quesiti del genere, ci si poteva affidare solo alla fantasia e a ipotesi più o meno fondate. Oggi la disponibilità di mezzi informativi tecnologicamente avanzati mette a disposizione dati molto più attendibili sulla situazione del momento, in tempo quasi reale, il che rende più facile formulare scenari verosimili. Si trovano in rete mappe molto interessanti con le traiettorie giornaliere di satelliti da osservazione che operano in tutto lo spettro elettromagnetico, e i cui risultati sono indipendenti dalla luce diurna e dalle condizioni meteorologiche. Altre mappe riportano invece le tracce di tutti i velivoli da ricognizione dei Paesi che ... Leggi su formiche (Di sabato 25 febbraio 2023) Una domanda ricorrente in merito al conflitto scatenato dall’aggressione russa all’Ucraina riguarda che cosa sta accadendo nel teatro operativo e che cosa ci si può aspettare per lae l’estate. Nel passato, di fronte a quesiti del genere, ci si poteva affidare solo alla fantasia e a ipotesi più o meno fondate. Oggi la disponibilità di mezzi informativi tecnologicamente avanzati mette a disposizione dati molto più attendibili sulla situazione del momento, in tempo quasi reale, il che rende più facile formulare scenari verosimili. Si trovano in rete mappe molto interessanti con le traiettorie giornaliere di satelliti da osservazione che operano in tutto lo spettro elettromagnetico, e i cui risultati sono indipendenti dalla luce diurna e dalle condizioni meteorologiche. Altre mappe riportano invece le tracce di tutti i velivoli da ricognizione dei Paesi che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... O0706mkd : RT @Robertonuzzoam: LA 'NATO' DA MOLTO TEMPO COMPIE ATTI PER I QUALI NON È NATA - BettainChin : RT @RenzoLaBianca: Kiev prepara una provocazione armata contro la Transnistria. Come pretesto per l'invasione della Transnistria Kiev inten… - and84carl : Ministero della Difesa russo: Kiev prepara una provocazione armata contro la Transnistria. Come pretesto per l'inva… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @RenzoLaBianca: Kiev prepara una provocazione armata contro la Transnistria. Come pretesto per l'invasione della Transnistria Kiev inten… - Adriano48R : RT @RenzoLaBianca: Kiev prepara una provocazione armata contro la Transnistria. Come pretesto per l'invasione della Transnistria Kiev inten… -