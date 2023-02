Shakira, nuova canzone contro Piqué: “Vuoi tornare indietro, ma se lei sapesse che mi stai cercando?” (Di sabato 25 febbraio 2023) Ormai sembra chiaro che Shakira non ha alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerra contro Gerard Piqué e anzi continuare a cavalcare l’onda mediatica derivante dalla loro separazione. Dopo avergliene cantate quattro nell’ultimo singolo, la cantante firma una collaborazione con Karol G dal titolo Te queda grande. E anche in questo caso compaiono dei versi che sembrano indirizzati proprio al suo ex. “tornare con te mai / Sei sfortunato / Perché ora le benedizioni piovono su di me / E tu Vuoi tornare indietro, già lo immaginavo” canta la popstar colombiana, che di recente ha firmato il portellone di una Twingo a un fan italiano. E ancora: “Metti mi piace alla mia foto / Sembri felice della tua nuova vita / Ma se lei sapesse che mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Ormai sembra chiaro chenon ha alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerraGerarde anzi continuare a cavalcare l’onda mediatica derivante dalla loro separazione. Dopo avergliene cantate quattro nell’ultimo singolo, la cantante firma una collaborazione con Karol G dal titolo Te queda grande. E anche in questo caso compaiono dei versi che sembrano indirizzati proprio al suo ex. “con te mai / Sei sfortunato / Perché ora le benedizioni piovono su di me / E tu, già lo immaginavo” canta la popstar colombiana, che di recente ha firmato il portellone di una Twingo a un fan italiano. E ancora: “Metti mi piace alla mia foto / Sembri felice della tuavita / Ma se leiche mi ...

