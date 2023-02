Shakira, la vendetta continua: un'altra canzone contro Piqué (Di sabato 25 febbraio 2023) La colombiana nel nuovo brano Te quedo grande (in coppia con un'altra pop star tradita dal compagno, la connazionale Karol G) insinua che l'ex calciatore voglia tornare con le sue braccia. Ma lei non ci pensa nemmeno: «Sai che non ripeto gli errori. Non sei più il benvenuto qui» Leggi su vanityfair (Di sabato 25 febbraio 2023) La colombiana nel nuovo brano Te quedo grande (in coppia con un'pop star tradita dal compagno, la connazionale Karol G) insinua che l'ex calciatore voglia tornare con le sue braccia. Ma lei non ci pensa nemmeno: «Sai che non ripeto gli errori. Non sei più il benvenuto qui»

