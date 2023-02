Sgarbi: “Per il prossimo Sanremo vorrei Morgan e Mogol consulenti di Amadeus” (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un Sanremo, quello del 2024, “in cui vorrei che al fianco di Amadeus sul piano della consulenza musicale oltre a Mogol ci fosse anche Morgan. Uno per i testi e l’altro per la musica. Sia lui che Morgan sono degli scopritori di talenti, hanno scoperto Marco Mengoni a X Factor”. Lo rivela in un’intervista all’Adnkronos il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Che scandisce: “Questo non vuol dire ‘mettere qualcuno dei nostri’, vuol dire mettere un duo che blinda il festival dal punto di vista della competenza, al posto di quella coppia di Wanna Marchi e Do Nascimiento che sono Ferragni e Fedez”. E sul conduttore del festival, Amadeus, aggiunge: “Amadeus? E’ come Pippo Baudo, un bravissimo presentatore ma dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un, quello del 2024, “in cuiche al fianco disul piano della consulenza musicale oltre aci fosse anche. Uno per i testi e l’altro per la musica. Sia lui chesono degli scopritori di talenti, hanno scoperto Marco Mengoni a X Factor”. Lo rivela in un’intervista all’Adnkronos il sottosegretario alla Cultura Vittorio. Che scandisce: “Questo non vuol dire ‘mettere qualcuno dei nostri’, vuol dire mettere un duo che blinda il festival dal punto di vista della competenza, al posto di quella coppia di Wanna Marchi e Do Nascimiento che sono Ferragni e Fedez”. E sul conduttore del festival,, aggiunge: “? E’ come Pippo Baudo, un bravissimo presentatore ma dal ...

