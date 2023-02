Sfida tra Cannes e Venezia per il nuovo film di Scorsese, quale red carpet ospiterà DiCaprio e De Niro? (Di sabato 25 febbraio 2023) Scorsese (e DiCaprio) vanno a Cannes (o a Venezia)? E se vanno a Cannes, Scorsese dovrà accorciare il film lungo oggi 3 ore e 20? Da diversi giorni sui siti di cinema non si parla d’altro. Killers of the flower moon, titolo attesissimo di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, pronto oramai da un anno, avrebbe uno spazio assicurato alla kermesse cinefila francese di maggio prossimo. Variety ha raccontato nelle scorse ore che il direttore artistico di Cannes, Thierry Fremaux, si è recato a Los Angeles ad inizio febbraio per stringere sulla presenza di Scorsese sulla Croisette. In California, Fremaux avrebbe trovato anche Alberto Barbera, direttore del festival di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023)(e) vanno a(o a)? E se vanno adovrà accorciare illungo oggi 3 ore e 20? Da diversi giorni sui siti di cinema non si parla d’altro. Killers of the flower moon, titolo attesissimo di Martin, con Leonardoe Robert De, pronto oramai da un anno, avrebbe uno spazio assicurato alla kermesse cinefila francese di maggio prossimo. Variety ha raccontato nelle scorse ore che il direttore artistico di, Thierry Fremaux, si è recato a Los Angeles ad inizio febbraio per stringere sulla presenza disulla Croisette. In California, Fremaux avrebbe trovato anche Alberto Barbera, direttore del festival di ...

