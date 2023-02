Settore giovanile: programma gare (Di sabato 25 febbraio 2023) Si comunicano di seguito gli impegni del Settore giovanile granata per il prossimo fine settimana. Campionato Primavera 2 Girone B – 20^ Giornata Sabato 25 Febbraio 2023 ore 11:00 – Campo “Sant’Antonio”, Isola di Capo Rizzuto (KR). Crotone – Salernitana Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 16^ Giornata Lunedì 27 Febbraio 2023 ore 15:30 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana U14 – Luca Fusco Soccer Academy Campionato Under 14 Gruppo 7 – 13^ Giornata Domenica 26 Febbraio 2023 ore 11:00 – C. S. “Avellola”, Benevento. Benevento – Salernitana Campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 Girone A – 15^ Giornata Lunedì 27 Febbraio 2023 ore 18:30 – Campo “Rinaldo Settembrino”, Salerno. Millenium Calcio – Salernitana U13 Campionato Serie C Femminile Girone C – 19^ Giornata Domenica 26 Febbraio 2023 ore 15:00 – Campo “Volpe”, ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Si comunicano di seguito gli impegni delgranata per il prossimo fine settimana. Campionato Primavera 2 Girone B – 20^ Giornata Sabato 25 Febbraio 2023 ore 11:00 – Campo “Sant’Antonio”, Isola di Capo Rizzuto (KR). Crotone – Salernitana Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 16^ Giornata Lunedì 27 Febbraio 2023 ore 15:30 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana U14 – Luca Fusco Soccer Academy Campionato Under 14 Gruppo 7 – 13^ Giornata Domenica 26 Febbraio 2023 ore 11:00 – C. S. “Avellola”, Benevento. Benevento – Salernitana Campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 Girone A – 15^ Giornata Lunedì 27 Febbraio 2023 ore 18:30 – Campo “Rinaldo Settembrino”, Salerno. Millenium Calcio – Salernitana U13 Campionato Serie C Femminile Girone C – 19^ Giornata Domenica 26 Febbraio 2023 ore 15:00 – Campo “Volpe”, ...

