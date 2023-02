Serie C 2022/2023, il Foggia sbanca Andria 1-0: sette risultati utili di fila (Di sabato 25 febbraio 2023) Vince ancora il Foggia: la compagine rossonera sbanca Andria per 1-0 grazie alla rete di Roberto Ogunseye e vola a quota 46 punti in classifica, frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Il Foggia cambia completamente passo rispetto ad un inizio di stagione balbettante: sono sette i risultati utili consecutivi, con 5 successi nelle ultime 7 gare e un totale di 17 punti conquistati. Tutto il contrario di quel che sta accadendo alla Fidelis Andria: l’ultima vittoria risale allo scorso 27 novembre (2-0 sul Giugliano) e sono 14 in totale le giornate da cui i padroni di casda mancano i tre punti: sono solo 20 i punti in graduatoria, il che significa ultimo posto a -5 dalla zona play-out. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Vince ancora il: la compagine rossoneraper 1-0 grazie alla rete di Roberto Ogunseye e vola a quota 46 punti in classifica, frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Ilcambia completamente passo rispetto ad un inizio di stagione balbettante: sonoconsecutivi, con 5 successi nelle ultime 7 gare e un totale di 17 punti conquistati. Tutto il contrario di quel che sta accadendo alla Fidelis: l’ultima vittoria risale allo scorso 27 novembre (2-0 sul Giugliano) e sono 14 in totale le giornate da cui i padroni di casda mancano i tre punti: sono solo 20 i punti in graduatoria, il che significa ultimo posto a -5 dalla zona play-out. SportFace.

