Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoconterio : ???? Il #Lecce è il vero capolavoro di questa Serie A ?? 20,8 milioni lordi di monte ingaggi, nettamente il più basso… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - OptaPaolo : 16/0 - Prima del Lecce, l’ultima squadra ad avere effettuato almeno 16 conclusioni, delle quali nessuna nello specc… - ParmaLiveTweet : Serie A, al Sassuolo basta un gol da calcio piazzato. Lecce sconfitto - TuttoSalerno : Serie A, Lecce sconfitto e agganciato dal Sassuolo: la classifica -

...00 Scandicci - Macerata 3 - 1 20:00 Chieri - Novara 3 - 1 VisualizzaA1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Prisma Taranto - Emma Villas 3 - 2 CALCIO -A 12:30 Atalanta -1 - 2 15:00 ...Il Sassuolo ha vinto anel secondo anticipo del sabato della 24esima giornata diA. La squadra di Dionisi si è imposta per 1 - 0 grazie alla rete di Thorstvedt al 65' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto ...

Lecce - Sassuolo (0-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Thorstvedt entra e fa gol. Il Sassuolo supera il Lecce e l’aggancia in classifica La Gazzetta dello Sport

Serie A, Lecce-Sassuolo 0-1: decide un gol di Thorstvedt Sport Mediaset

Al Sassuolo basta Thorsvedt per vincere la noia, è 1-0: Lecce che cade dopo 3 partite TUTTO mercato WEB

Serie A: in campo Lecce-Sassuolo 0-1 LIVE Agenzia ANSA

Il Sassuolo espugna il Via del Mare di Lecce si allontana dalla zona calda della classifica, salendo a quota 27 punti e agganciando proprio i salentini. Questa la ...Il Lecce, versione brutta copia di se stesso, cede in casa al Sassuolo, che aggancia i giallorossi a quota 27 in classifica. Al Via del Mare, per l'anticipo serale di Serie A, va in scena ...