Serie A, la Roma prova a blindare Dybala: i dettagli del contratto senza clausola rescissoria (Di sabato 25 febbraio 2023) Uno dei giocatori più decisivi di questa stagione, ma non solo, è sicuramente Paulo Dybala, trequartista argentino che nel corso della sessione estiva di calciomercato si è trasferito alla Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio i giallorossi si sarebbero prefissati l’obbiettivo di rinnovare il contratto della Joya, offrendo al calciatore una cifra che si aggira intorno a 6 milioni di euro all’anno fino al 2025, eliminando la bassissima clausola rescissoria iniziale. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) Uno dei giocatori più decisivi di questa stagione, ma non solo, è sicuramente Paulo, trequartista argentino che nel corso della sessione estiva di calciomercato si è trasferito alla. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio i giallorossi si sarebbero prefissati l’obbiettivo di rinnovare ildella Joya, offrendo al calciatore una cifra che si aggira intorno a 6 milioni di euro all’anno fino al 2025, eliminando la bassissimainiziale. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??? Roma-Real Sociedad ?? ??? È già partita la fase di prelazione riservata agli abbonati Serie A! ??… - adriandelmonte : ???? Incredible start to the KO stage for Serie A clubs in Europe: UCL ? Milan (1st leg W) ? Napoli (1st leg W) ? In… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - Italoapolide : @RobertoMerlino1 Io in questo paese dove la mafia puó liberamente passeggiare e fare i porci comodi suoi, come p.e.… - RomaTunisi : ???? ???? ??????????????? ?? #25Febbraio 2001 ???? Serie A - 20^ giornata ??? Vicenza Roma 0-2 ?? Montella ed Emerson… -