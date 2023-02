Serie A, Chiariello: “Se il Napoli domina in Italia e le italiane in Europa, qualcosa vorrà dire” (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel corso della trasmissione radiofonica di Un Calcio alla Radio, in onda sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, è intervenuto Umberto Chiariello con il suo editoriale. Il noto giornalista ha sottolineato l’ottima stagione del Napoli in Serie A, campionato che, spesso, è sminuito e sottovalutato: “Se il Napoli domina in Italia, le Italiane fanno benissimo in Europa, vuol dire che non è così male questa Serie A. il club campano è considerato la quarta forza d’Europa, ergo, stanno venendo meno 1 ad 1, tutti gli argomenti che sminuiscono il Napoli“. Serie A, Umberto Chiariello: “Altro che campionato Italiano ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel corso della trasmissione radiofonica di Un Calcio alla Radio, in onda sulle frequenze di RadioCentrale, è intervenuto Umbertocon il suo editoriale. Il noto giornalista ha sottolineato l’ottima stagione delinA, campionato che, spesso, è sminuito e sottovalutato: “Se ilin, lene fanno benissimo in, vuolche non è così male questaA. il club campano è considerato la quarta forza d’, ergo, stanno venendo meno 1 ad 1, tutti gli argomenti che sminuiscono il“.A, Umberto: “Altro che campionatono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Chiariello: 'Altro che 'Scudetto di cartone' e Serie A mediocre, le italiane benissimo in Europa' #Napoli… - tuttonapoli : Chiariello: 'Altro che 'Scudetto di cartone' e Serie A mediocre, le italiane benissimo in Europa' - TomasMarconi5 : @Chiariello_CS Senza scomodare gli anni d’oro di Lippi, ti ho lasciato una serie di “imprese in trasferta” che trop… - JRoger239 : @Diego31883 @angelo_forgione @Chiariello_CS @Roblib63 Era più difficile vincere, la serie A era il gotha del calcio… - JRoger239 : @Diego31883 @angelo_forgione @Chiariello_CS @Roblib63 Ma io contesto che all'epoca fosse più facile vincere, la big… -