Serie A 2022/2023, ventiquattresima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky (Di sabato 25 febbraio 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Turno importante di campionato il quinto di ritorno, spicca Milan-Atalanta, ma anche il derby Juventus-Torino. Non solo: c’è Bologna-Inter, significativa l’anno scorso per la lotta scudetto, ma anche Cremonese-Roma, Lazio-Sampdoria ed Empoli-Napoli per la capolista. Ecco di seguito la programmazione sulle due emittenti che detengono i diritti tv, Dazn (dieci partite su dieci) e Sky (tre partite su dieci). Sabato 25 febbraio 2023 ore 18 Empoli-Napoli su Dazn Telecronaca: Riccardo Mancini e Dario Marcolin ore 20.45 Lecce-Sassuolo su Dazn Telecronaca: Andrea Calogero e ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Ile isue Sky delladi. Turno importante di campionato il quinto di ritorno, spicca Milan-Atalanta, ma anche il derby Juventus-Torino. Non solo: c’è Bologna-Inter, significativa l’anno scorso per la lotta scudetto, ma anche Cremonese-Roma, Lazio-Sampdoria ed Empoli-Napoli per la capolista. Ecco di seguito lazione sulle due emittenti che detengono i diritti tv,(dieci partite su dieci) e Sky (tre partite su dieci). Sabato 25 febbraioore 18 Empoli-Napoli suTelecronaca: Riccardo Mancini e Dario Marcolin ore 20.45 Lecce-Sassuolo suTelecronaca: Andrea Calogero e ...

