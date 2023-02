Serie A 2022/2023, Var: tutti gli episodi a favore e contro (Di sabato 25 febbraio 2023) Riparte la Serie A 2022/2023 e lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. Sarà la seconda stagione per questa modalità. I fischietti italiani riusciranno a fare meglio dello scorso anno? Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni a favore o contro del Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2021/2022 VAR A favore Salernitana 9 Fiorentina 8 Roma 7 Sassuolo 7 Bologna 6 Napoli 5 Cremonese 5 Spezia 5 Inter 5 Atalanta 4 Monza 4 Torino 4 Juventus 4 Lazio 4 Empoli 4 Atalanta 3 Sampdoria 2 Milan 2 Lecce 1 Udinese 1 VAR A Sfavore Sampdoria 11 Milan 7 Juventus 7 Udinese 7 Fiorentina 6 Empoli 6 Bologna 5 Verona 5 Napoli 5 Sassuolo 4 Cremonese 4 Monza 4 Atalanta 4 Salernitana 4 Spezia ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Riparte lae lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. Sarà la seconda stagione per questa modalità. I fischietti italiani riusciranno a fare meglio dello scorso anno? Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni adel Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2021/VAR ASalernitana 9 Fiorentina 8 Roma 7 Sassuolo 7 Bologna 6 Napoli 5 Cremonese 5 Spezia 5 Inter 5 Atalanta 4 Monza 4 Torino 4 Juventus 4 Lazio 4 Empoli 4 Atalanta 3 Sampdoria 2 Milan 2 Lecce 1 Udinese 1 VAR A SSampdoria 11 Milan 7 Juventus 7 Udinese 7 Fiorentina 6 Empoli 6 Bologna 5 Verona 5 Napoli 5 Sassuolo 4 Cremonese 4 Monza 4 Atalanta 4 Salernitana 4 Spezia ...

