Serie A 2022/2023: risultati e classifica aggiornata, tutti i marcatori e i tabellini (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2022/2023. Un altro campionato è iniziato, e prima della sosta per i Mondiali, continua ad andare avanti a ritmi molto veloci. Il Milan Campione d’Italia proverà a bissare lo Scudetto dello scorso anno, ma Juventus, Inter, Napoli e Roma sono in agguato, chi uscirà vincitore alla fine? Qui di seguito, tutti i risultati delle gare di tutte le giornate e la classifica. LA classifica Napoli 65 Inter 47 Milan 44 Roma 44 Lazio 42 Atalanta 41 Juventus 32 (-15) Bologna 32 Torino 31 Udinese 30 Monza 29 Empoli 28 Lecce 27 Sassuolo 27 Fiorentina 25 Salernitana 21 Spezia 19 Hellas Verona 17 Sampdoria 11 Cremonese 9 risultati PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutto pronto per l’inizio della. Un altro campionato è iniziato, e prima della sosta per i Mondiali, continua ad andare avanti a ritmi molto veloci. Il Milan Campione d’Italia proverà a bissare lo Scudetto dello scorso anno, ma Juventus, Inter, Napoli e Roma sono in agguato, chi uscirà vincitore alla fine? Qui di seguito,delle gare di tutte le giornate e la. LANapoli 65 Inter 47 Milan 44 Roma 44 Lazio 42 Atalanta 41 Juventus 32 (-15) Bologna 32 Torino 31 Udinese 30 Monza 29 Empoli 28 Lecce 27 Sassuolo 27 Fiorentina 25 Salernitana 21 Spezia 19 Hellas Verona 17 Sampdoria 11 Cremonese 9PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez ...

