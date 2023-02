Serie A 2022-2023, 24ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati (Di sabato 25 febbraio 2023) Cominciano alle 18 con Empoli-Napoli quattro giorni dedicati alla ventiquattresima giornata di Serie A: ecco la situazione disciplinare fino a martedì, con diffidati e squalificati. Serie A – diffidati E squalificati 24ª giornata EMPOLI-NAPOLI sabato 25 febbraio ore 18 diffidati Empoli: nessuno (prossima partita Monza in trasferta)squalificati Empoli: Jean-Daniel Akpa Akpro (una giornata), Filippo Bandinelli (una giornata)diffidati Napoli: Kim Min-jae (prossima partita Lazio in casa)squalificati Napoli: nessuno LECCE-SASSUOLO sabato 25 febbraio ore 20.45 diffidati Lecce: Federico Baschirotto, Lorenzo Colombo, Youssef Maleh, Samuel ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Cominciano alle 18 con Empoli-Napoli quattro giorni dedicati alla ventiquattresimadiA: ecco la situazione disciplinare fino a martedì, conA –24ªEMPOLI-NAPOLI sabato 25 febbraio ore 18Empoli: nessuno (prossima partita Monza in trasferta)Empoli: Jean-Daniel Akpa Akpro (una), Filippo Bandinelli (unaNapoli: Kim Min-jae (prossima partita Lazio in casa)Napoli: nessuno LECCE-SASSUOLO sabato 25 febbraio ore 20.45Lecce: Federico Baschirotto, Lorenzo Colombo, Youssef Maleh, Samuel ...

