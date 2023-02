Sergio Volpini, “l’ottusangolo”: «Marina La Rosa conosce i miei peggiori segreti» (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Corriere della Sera intervista oggi Sergio Volpini che è entrato nella storia della televisione diventando noto grazie alla prima edizione del Grande Fratello nel 2000. Sergio è ed è stato per tutti “Ottusangolo”, grazie al soprannome coniato dalla Gialappa’s, parlando della sua esperienza nella casa la definisce “terribile”, eppure con tanti concorrenti è nato un rapporto di amicizia, come con Pietro Taricone morto prematuramente per un incidente col paracadute «Quel lutto ha cambiato l’atteggiamento di tutti noi ex concorrenti. Una mancanza cosi? ti crea smarrimento: Pietro era il nostro alfiere, sembrava arrivato al grado di consapevolezza massima prima di tutti noi». Mi faccia un esempio. «A gennaio 2001, a trasmissione appena finita, il suo nome era gia? arrivato in America, il mio al massimo a Trieste. Ebbene, si ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Corriere della Sera intervista oggiche è entrato nella storia della televisione diventando noto grazie alla prima edizione del Grande Fratello nel 2000.è ed è stato per tutti “Ottusangolo”, grazie al soprannome coniato dalla Gialappa’s, parlando della sua esperienza nella casa la definisce “terribile”, eppure con tanti concorrenti è nato un rapporto di amicizia, come con Pietro Taricone morto prematuramente per un incidente col paracadute «Quel lutto ha cambiato l’atteggiamento di tutti noi ex concorrenti. Una mancanza cosi? ti crea smarrimento: Pietro era il nostro alfiere, sembrava arrivato al grado di consapevolezza massima prima di tutti noi». Mi faccia un esempio. «A gennaio 2001, a trasmissione appena finita, il suo nome era gia? arrivato in America, il mio al massimo a Trieste. Ebbene, si ...

