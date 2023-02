Sergio Volpini | l”Ottusangolo’ del Grande Fratello | “Marina La Rosa conosce i miei peggiori segreti La morte di Taricone ci ha cambiati tutti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 febbraio 2023) Sono passati più di 20 anni dalla prima edizione del, ma dei protagonisti di allora ancora si parla. Tra questi, l”Ottusangolo’. Intervistato dal Corriere della Sera, che nel 2021 si è laureato in Filosofia e sta prendendo la magistrale in Storia, parla inevitabilmente anche delladi Pietro: “Frequentavo la sua casa, avevo dormito lì tante volte.vo Kasia, la figlia…”.ricorda bene il giorno in cui ricevette la notizia dell’incidente: “Stavo rientrando dalla Spagna. Mi chiamò una giornalista, ero sotto choc. Poi trovai decine di telefonate perse da Mediaset. Quel lutto ha cambiato l’atteggiamento dinoi ex concorrenti. Una mancanza così ti crea ...