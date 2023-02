Sergio Perez davanti a tutti nel terzo e ultimo giorno dei test F1 2023 in Bahrain (Di sabato 25 febbraio 2023) Primi e unici test invernali della Formula 1 2023 al via tra una settimana e stessi rapporti di forza dell’anno scorso. nel quale non è sceso in pista il dominatore delle prime due giornate Max Verstappen. Un 2022 chiusosi abbondantemente in anticipo con lo strapotere della Red Bull che si è presentata in Bahrain sempre in gran forma chiudendo le prove davanti a tutti anche nel day-3 con Sergio Perez dopo aver dominato il day-1 con l’iridato Max Verstappen Sergio Perez (Red Bull Racing) 1:30.305 – 133 giri Lewis HAMILTON (Mercedes) +0.359 – 65 giri Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) +0.522 – 131 giri Charles LECLERC (Ferrari) +0.719 – 67 giri Carlos SAINZ (Ferrari) +0.731 – 76 giri Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +0.956 – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Primi e uniciinvernali della Formula 1al via tra una settimana e stessi rapporti di forza dell’anno scorso. nel quale non è sceso in pista il dominatore delle prime due giornate Max Verstappen. Un 2022 chiusosi abbondantemente in anticipo con lo strapotere della Red Bull che si è presentata insempre in gran forma chiudendo le proveanche nel day-3 condopo aver dominato il day-1 con l’iridato Max Verstappen(Red Bull Racing) 1:30.305 – 133 giri Lewis HAMILTON (Mercedes) +0.359 – 65 giri Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) +0.522 – 131 giri Charles LECLERC (Ferrari) +0.719 – 67 giri Carlos SAINZ (Ferrari) +0.731 – 76 giri Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +0.956 – ...

