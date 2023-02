Separazione consensuale: ecco cosa cambierà a partire dal 28 febbraio 2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) La Riforma Cartabia ha apportato una revisione alle regole codicistiche contenute nel Codice di procedura civile, venendo a “ritoccare” alcuni aspetti procedurali della Separazione consensuale. Fino al 27 febbraio 2023 l’istituto giuridico della Separazione consensuale sarà disciplinato dall’articolo 706 e seguenti c.p.c., mentre dal 28 febbraio 2023 la Separazione consensuale sarà disciplinata dall’art. 473 bis. La finalità della Riforma Cartabia in materia di famiglia è l’accelerazione dei tempi della giustizia civile, anche in materia di Separazione e divorzio. Si tratta di una vera e propria rivoluzione senza precedenti, che introdurrà un unico rito per ogni procedimento in materia di famiglia. ... Leggi su blowingpost (Di sabato 25 febbraio 2023) La Riforma Cartabia ha apportato una revisione alle regole codicistiche contenute nel Codice di procedura civile, venendo a “ritoccare” alcuni aspetti procedurali della. Fino al 27l’istituto giuridico dellasarà disciplinato dall’articolo 706 e seguenti c.p.c., mentre dal 28lasarà disciplinata dall’art. 473 bis. La finalità della Riforma Cartabia in materia di famiglia è l’accelerazione dei tempi della giustizia civile, anche in materia die divorzio. Si tratta di una vera e propria rivoluzione senza precedenti, che introdurrà un unico rito per ogni procedimento in materia di famiglia. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ise_tan45 : @IvanGiorgio1 @MeMeEsposito @PediciniEu La separazione consensuale non c’è, perché l’Italia manderebbe giustamente… - IvanGiorgio1 : @ise_tan45 @MeMeEsposito @PediciniEu La costituzione prevede pure che non ci siano cittadini di serie a e b quindi… - ScikingFS : @Phillerupppp @PediciniEu Bella lotta, per l'eterno parassitismo. Se Pedicini vuole veramente la secessione e il Su… - UfficialeY : RT @GianCerrelli: Il 28 marzo 2023 entrerà in vigore la Riforma Cartabia, che modificherà radicalmente il processo civile. In questo artico… - BRUNETTISTUDIO : GLI ACCORDI TRA CONIUGI INTERVENUTI “A LATERE” DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE HANNO EFFICACIA DI TITOL… -