Senza Maurizio Costanzo. Ma lo show continua… (Di sabato 25 febbraio 2023) La scomparsa di Maurizio Costanzo segna inesorabilmente il tempo dei media. Il funambolico giornalista, scrittore, paroliere, conduttore è stato l’espressione autentica di una lunga stagione della comunicazione italiana. L’ha interpretata L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 febbraio 2023) La scomparsa disegna inesorabilmente il tempo dei media. Il funambolico giornalista, scrittore, paroliere, conduttore è stato l’espressione autentica di una lunga stagione della comunicazione italiana. L’ha interpretata L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - ultimora_pol : Giuseppe #Conte: 'Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile… - marcoluci1 : RT @GiuseppeConteIT: Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare senza… - RosalbaGullott1 : RT @GiuseppeConteIT: Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare senza… - Cri_Sanders : @EzioGreggio @CePostaPerTeOff Ancora non ci credo Senza di lui la televisione non sarà più la stessa Ciao Maurizio! -