Selvaggia Lucarelli omaggia Maurizio Costanzo: “Somigliava molto ai gatti” (Di sabato 25 febbraio 2023) Tra quanti in queste ore stanno ricordando Maurizio Costanzo, scomparso ieri a 84 anni, c’è anche Selvaggia Lucarelli. Nel 2018, Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 25 febbraio 2023) Tra quanti in queste ore stanno ricordando, scomparso ieri a 84 anni, c’è anche. Nel 2018, Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piripetenusmeow : RT @jonathanzacconi: La cosa preoccupante è che Selvaggia Lucarelli parla con prove e fatti (fa la giornalista) ma nessuno nota questo. I c… - chiarabarbagli : RT @bianca_cappa: La miseria umana di Selvaggia Lucarelli, costretta a raschiare fondi dei barili altrui per raccattare “spicci e fusaie” c… - laprovinciacr : #Cremona Fondazione Fedez a Selvaggia Lucarelli: lavoriamo su beneficenza - aidacomeseibeII : RT @GioCellRed: Mi dispiace ma il momento storico di domenica in speciale sanremo resterà sempre questa signora che litiga con Selvaggia Lu… - IlSanta64 : vedo fedez in tendenza. Non so cosa stia succedendo a #Fedez e neanche mi interessa, ma dopo le ultime boutade sanr… -