Sei Nazioni Italrugby sconfitta 20-34 all’Olimpico | l’Irlanda vola verso il grande slam

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 febbraio 2023) Roma – Era la partita più difficile, l’Italia ci ha provato e per larghi tratti ha messo in difficoltàprima nel ranking mondiale, che però alla lunga è venuta fuori con maggiore qualità e tenuta fisica e ha conquistato il terzo successo su 3 partite, con il punteggio di 34-20. Un punteggio che forse sta anche stretto agli azzurri, che sono stati in partita fino alla fine, andando vicini a conquistare anche il punto di bonus difensivo. Il match Alla prima occasione,colpisce: buco trovato da Bundee Aki, che sfugge al placcaggio di Brex e apre la strada all’ondata verde. Pallone allargato su Lowe che fissa la bandierina, ma viene tenuto su con un miracolo da Capuozzo che impedisce all’avversario di schiacciare. Gli azzurri si salvano, ma cedono un minuto dopo: offload strepitoso di Aki che passa in mezzo a Menoncello e Padovani e ...