Sei Nazioni, Italia brillante ma la spunta l’Irlanda: all’Olimpico finisce 34-20 (Di sabato 25 febbraio 2023) Invece della temuta imbarcata, la gara dell'Olimpico di Sei Nazioni vede un'Italia vivace, coraggiosa che se la gioca a viso aperto con i migliori al mondo. Gli Azzurri rimangono in partita fino agli ultimi 10 minuti ma la vittoria va agli ospiti Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 febbraio 2023) Invece della temuta imbarcata, la gara dell'Olimpico di Seivede un'vivace, coraggiosa che se la gioca a viso aperto con i migliori al mondo. Gli Azzurri rimangono in partita fino agli ultimi 10 minuti ma la vittoria va agli ospiti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA RUGBY Sei Nazioni, 3^ giornata: Italia-Irlanda 20-34 #SkySport #SixNations #Rugby #SkyRugby - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Sport Sei Nazioni: l’Italia cede all’Irlanda 20-34. Solo qualche indecisione in difesa per gli azzurri - PrimaCommunica2 : #Sport Sei Nazioni: l’Italia cede all’Irlanda 20-34. Solo qualche indecisione in difesa per gli azzurri - Sport_Fair : #SeiNazioni, l'#Italia non riesce nell'impresa: azzurri sconfitti contro l'#Irlanda - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Terza sconfitta consecutiva (seconda casalinga) per l’Italrugby nel Sei Nazioni 2023. Sul prato… -